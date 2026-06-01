Exposition Gastronomie et productions locales en pays de l’Auxois-Morvan à la Micro-Folie de Saulieu Saulieu
Exposition Gastronomie et productions locales en pays de l’Auxois-Morvan à la Micro-Folie de Saulieu Saulieu mercredi 10 juin 2026.
Saulieu
Exposition Gastronomie et productions locales en pays de l’Auxois-Morvan à la Micro-Folie de Saulieu
Place Monge Saulieu Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 09:30:00
fin : 2026-09-12 18:00:00
Date(s) :
2026-06-10
[EXPOSITION]
?????Cet été à la Micro-Folie, le thème est Gastronomie et Productions locales en Pays Auxois-Morvan !
??Une exposition du Pays d’art et d’histoire Auxois Morvan
??du 10 Juin au 12 Septembre 2026
??Gratuit, renseignements 03.80.64.18.34 ou microfolie.saulieu@gmail.com
??Micro-Folie, Espace Sallier, salle des Ursulines
2 Place Monge 21210 Saulieu
Deux événements viendront compléter cette exposition
?????Conférence le Samedi 25 Juillet à 10h30 De la production local à la gastronomie en Auxois-Morvan
Proposée par Simon CELLOT, chargé du Projet Alimentaire Territorial du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural.
(Gratuit sur réservation)
??Après-midi jeux sur le thème des produits locaux et gastronomie, le mercredi 12 août à partir de 14h30
??ouvert à tous, à partir de 6 ans .
Place Monge Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 18 34 mediathequesallier.saulieu@gmail.com
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English : Exposition Gastronomie et productions locales en pays de l’Auxois-Morvan à la Micro-Folie de Saulieu
L’événement Exposition Gastronomie et productions locales en pays de l’Auxois-Morvan à la Micro-Folie de Saulieu Saulieu a été mis à jour le 2026-06-04 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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