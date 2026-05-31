Parole de la pierre les chapiteaux de la basilique Saint Andoche de Saulieu mis en lumière., Basilique Saint-Andoche, Saulieu
Parole de la pierre les chapiteaux de la basilique Saint Andoche de Saulieu mis en lumière., Basilique Saint-Andoche, Saulieu dimanche 28 juin 2026.
Parole de la pierre
les chapiteaux de la basilique Saint Andoche de Saulieu mis en lumière. Dimanche 28 juin, 20h00 Basilique Saint-Andoche Côte-d’Or
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T20:00:00+02:00 – 2026-06-28T21:30:00+02:00
Fin : 2026-06-28T20:00:00+02:00 – 2026-06-28T21:30:00+02:00
La basilique Saint Andoche de Saulieu, merveille romane de style clunisien du 12e siècle possède quantité de chapiteaux pour lesquels les imagiers du moyen âge se sont inspirés de la nature morvandelle, des mythes locaux et de la bible. Ces chapiteaux historiés à thème biblique seront chacun associés à un poème d’un auteur local,les poèmes ecrits spécifiquement pour ces cinq chapiteaux seront déployés sur un grand phylactere entre les piliers de la nef.
Au pied des piliers on pourra trouver le texte biblique correspondant au chapiteau , Balaam , les saintes femmes au tombeau,la tentation de Jésus, la pendaison de Judas ,et la fuite en Égypte. Cet agencement sera laissé pendant toute la durée de la nuit des églises mais sera souligné le dimanche 28 juin à 20h par une déambulation musicale et poétique dans la basilique autour des chapiteaux avec une violoniste des récitants et des conteuses.
Basilique Saint-Andoche 21210 Saulieu Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
déambulation musicale et poétique au pied des chapiteaux à thème biblique violon / poésie / chapiteaux / roman / bible
Jacques Darley
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