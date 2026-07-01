UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saulieu

MORVAN – Balade crépusculaire : l’étang de l’Argentalet, Étang de l’Argentalet, 21210 SAULIEU, Saulieu

jeudi 30 juillet 2026 · Étang de l’Argentalet, 21210 SAULIEU · Saulieu

MORVAN – Balade crépusculaire : l’étang de l’Argentalet, Étang de l’Argentalet, 21210 SAULIEU, Saulieu

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Lieu
Étang de l’Argentalet, 21210 SAULIEU
Adresse
21210 SAULIEU, étang de l'argentalet
Ville
21210 Saulieu
Département
Côte-d'Or
Tarif
Gratuit, inscription obligatoire.

MORVAN – Balade crépusculaire : l’étang de l’Argentalet Jeudi 30 juillet, 19h00 Étang de l’Argentalet, 21210 SAULIEU Côte-d’Or

Gratuit, inscription obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-30T19:00:00+02:00 – 2026-07-30T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-30T19:00:00+02:00 – 2026-07-30T22:00:00+02:00

Balade crépusculaire « L’étang de l’Argentalet » – 30 juillet

Au travers explications et contes, venez profiter d’une soirée autour de l’Argentalet pour découvrir la faune crépusculaire qu’il abrite.

En partenariat avec le Conseil Départemental de Côte d’Or.
Réserve Internationale de Ciel Étoilé Morvan

️ De 19h00 à 22h00
Conseillé à partir de 8 ans
Longueur de la balade : 6 km
Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés, une lampe torche et de l’eau.
️ Gratuit
Nos amis les chiens ne sont pas autorisés, merci pour votre compréhension.

Inscription obligatoire soit par :
contact@parcdumorvan.org
☎03 86 78 79 57
https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/mjKBEM2KPZtqMT3Bka65Yxgg

️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail.

Étang de l’Argentalet, 21210 SAULIEU 21210 SAULIEU, étang de l’argentalet Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/mjKBEM2KPZtqMT3Bka65Yxgg »}, {« type »: « email », « value »: « contact@parcdumorvan.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 86 78 79 57 »}] [{« link »: « mailto:contact@parcdumorvan.org »}, {« link »: « https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/mjKBEM2KPZtqMT3Bka65Yxgg »}] https://www.parcdumorvan.org/evenement/balade-crepusculaire-letang-de-largentalet-ens21/
Au travers explications et contes, venez profiter d’une soirée autour de l’Argentalet pour découvrir la faune crépusculaire qu’il abrite. RICE Morvan

À voir aussi à Saulieu (Côte-d'Or)