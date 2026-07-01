Sortie DivertiParc Centre Social Saulieu
mercredi 22 juillet 2026 · Centre Social · Saulieu
Informations pratiques
Saulieu
Sortie DivertiParc
Centre Social 5 Rue du Tour des Fossés Saulieu Côte-d’Or
Tarif : 5 – 5 – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 09:30:00
fin : 2026-07-22 18:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Venez passer une journée de détente, de jeux et de découverte en famille à Diverti’Parc.
Parc de loisirs insolite en pleine nature.
Transport et entrée comprise. Pique-nique tiré du sac .
Centre Social 5 Rue du Tour des Fossés Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 20 43
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English : Sortie DivertiParc
L’événement Sortie DivertiParc Saulieu a été mis à jour le 2026-07-02 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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