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AGENDA · Saulieu

Sortie DivertiParc Centre Social Saulieu

mercredi 22 juillet 2026 · Centre Social · Saulieu

Sortie DivertiParc Centre Social Saulieu

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Centre Social
Adresse
5 Rue du Tour des Fossés
Ville
21210 Saulieu
Département
Côte-d'Or
Tarif
5 5 Autres Tarifs

Saulieu

Sortie DivertiParc

Centre Social 5 Rue du Tour des Fossés Saulieu Côte-d’Or

Tarif : 5 – 5 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 09:30:00
fin : 2026-07-22 18:30:00

Date(s) :
2026-07-22

Venez passer une journée de détente, de jeux et de découverte en famille à Diverti’Parc.
Parc de loisirs insolite en pleine nature.
Transport et entrée comprise. Pique-nique tiré du sac   .

Centre Social 5 Rue du Tour des Fossés Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 20 43 

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English : Sortie DivertiParc

L’événement Sortie DivertiParc Saulieu a été mis à jour le 2026-07-02 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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