Saulieu

Concert Saulieu

Route de Châtillon-sur-Seine Saulieu Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

?? Une soirée festive et pleine de bonne humeur à Saulieu ! ?? Préparez vos plus beaux souvenirs Mario, du groupe Émile et Images, arrive à Saulieu pour faire vibrer la ville avec les plus grands tubes du groupe et les hits mythiques des années 80. Ambiance garantie ! ?? Et en première partie Shakin’s Guys Un groupe Pop Rock énergique pour lancer la soirée comme il se doit. .

Route de Châtillon-sur-Seine Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert Saulieu

L’événement Concert Saulieu Saulieu a été mis à jour le 2026-06-13 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)