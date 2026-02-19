Concert Saulieu Saulieu
Concert Saulieu Saulieu samedi 11 juillet 2026.
Saulieu
Concert Saulieu
Route de Châtillon-sur-Seine Saulieu Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
?? Une soirée festive et pleine de bonne humeur à Saulieu ! ?? Préparez vos plus beaux souvenirs Mario, du groupe Émile et Images, arrive à Saulieu pour faire vibrer la ville avec les plus grands tubes du groupe et les hits mythiques des années 80. Ambiance garantie ! ?? Et en première partie Shakin’s Guys Un groupe Pop Rock énergique pour lancer la soirée comme il se doit. .
Route de Châtillon-sur-Seine Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concert Saulieu
L’événement Concert Saulieu Saulieu a été mis à jour le 2026-06-13 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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