Saulieu

CONCERT DANIEL FERNANDEZ ET MANSOUR

4 Rue du Marché Saulieu Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:30:00

fin : 2026-07-18 23:00:00

Date(s) :

2026-07-18

CONCERT AU CAFE PARISIEN DE DANIEL FERNANDEZ ET MANSOUR SAMEDI 18 JUILLET 2026 19H30. Daniel Fernandez propose un répertoire espagnol et français entre flamenco rauque et textes intimes. Mansour est inspiré par la musique sénégalaise. Tous deux proposent un voyage musical empli d’histoires, de couleurs, de saveurs .

4 Rue du Marché Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 26 56

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English : CONCERT DANIEL FERNANDEZ ET MANSOUR

L’événement CONCERT DANIEL FERNANDEZ ET MANSOUR Saulieu a été mis à jour le 2026-06-22 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)