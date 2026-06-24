Saulieu

Atelier création de CV

5 Rue du Tour des Fossés Saulieu Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 08:45:00

fin : 2026-07-07 17:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Besoin d’aide pour créer un cv ou vous voulez qu’il soit percutant. N’hésitez pas cet atelier est fait pour vous .

5 Rue du Tour des Fossés Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 20 43

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English : Atelier création de CV

L’événement Atelier création de CV Saulieu a été mis à jour le 2026-06-24 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)