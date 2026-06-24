Atelier création de CV Saulieu
Atelier création de CV Saulieu mardi 7 juillet 2026.
Saulieu
Atelier création de CV
5 Rue du Tour des Fossés Saulieu Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 08:45:00
fin : 2026-07-07 17:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Besoin d’aide pour créer un cv ou vous voulez qu’il soit percutant. N’hésitez pas cet atelier est fait pour vous .
5 Rue du Tour des Fossés Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 20 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier création de CV
L’événement Atelier création de CV Saulieu a été mis à jour le 2026-06-24 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Saulieu (Côte-d'Or)
- Concert Jeremy Levif espace Jean Bertin Saulieu 4 juillet 2026
- Fête de l’été Place Monge Saulieu 8 juillet 2026
- Concert Saulieu Saulieu 11 juillet 2026
- CONCERT DANIEL FERNANDEZ ET MANSOUR Saulieu 18 juillet 2026
- Balade crépusculaire l’étang de l’Argentalet ENS21 Saulieu 30 juillet 2026