Concert Jeremy Levif espace Jean Bertin Saulieu
Concert Jeremy Levif espace Jean Bertin Saulieu samedi 4 juillet 2026.
Saulieu
Concert Jeremy Levif
espace Jean Bertin Rue de l’Ingénieur Jean Bertin Saulieu Côte-d’Or
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Concert de Jérémy Levif, finaliste The Voice France et Grande-Bretagne, accompagné d’ invités locaux. Première partie assurée par Luta. .
espace Jean Bertin Rue de l’Ingénieur Jean Bertin Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 02 09 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Jeremy Levif
L’événement Concert Jeremy Levif Saulieu a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Saulieu Morvan
À voir aussi à Saulieu (Côte-d'Or)
- Concert Saulieu Saulieu 11 juillet 2026
- Balade crépusculaire l’étang de l’Argentalet ENS21 Saulieu 30 juillet 2026
- Duo RECUERDOS en concert Chefs-d’oeuvre classiques et sud-américains Basilique Saint-Andoche Saulieu 4 août 2026
- Balade crépusculaire la boucle de Collonchèvres ENS21 Saulieu 18 août 2026
- Empreintes végétales sur argile Saulieu 28 octobre 2026