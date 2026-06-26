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Concert Jeremy Levif espace Jean Bertin Saulieu

Concert Jeremy Levif espace Jean Bertin Saulieu samedi 4 juillet 2026.

Lieu
espace Jean Bertin
Adresse
Rue de l'Ingénieur Jean Bertin
Ville
21210 Saulieu
Département
Côte-d'Or
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
15 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saulieu

Concert Jeremy Levif

espace Jean Bertin Rue de l’Ingénieur Jean Bertin Saulieu Côte-d’Or

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Concert de Jérémy Levif, finaliste The Voice France et Grande-Bretagne, accompagné d’ invités locaux. Première partie assurée par Luta.   .

espace Jean Bertin Rue de l’Ingénieur Jean Bertin Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 02 09 32 

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English : Concert Jeremy Levif

L’événement Concert Jeremy Levif Saulieu a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Saulieu Morvan

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