Concert Jeremy Levif espace Jean Bertin Saulieu

Saulieu

Concert Jeremy Levif

espace Jean Bertin Rue de l’Ingénieur Jean Bertin Saulieu Côte-d’Or

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Concert de Jérémy Levif, finaliste The Voice France et Grande-Bretagne, accompagné d’ invités locaux. Première partie assurée par Luta. .

espace Jean Bertin Rue de l’Ingénieur Jean Bertin Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 02 09 32

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English : Concert Jeremy Levif

L’événement Concert Jeremy Levif Saulieu a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Saulieu Morvan