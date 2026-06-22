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Fête de l’été Place Monge Saulieu

Fête de l’été Place Monge Saulieu

Fête de l’été Place Monge Saulieu mercredi 8 juillet 2026.

Lieu
Place Monge
Adresse
Place Caprino Veronese
Ville
21210 Saulieu
Département
Côte-d'Or
Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Saulieu

Fête de l’été

Place Monge Place Caprino Veronese Saulieu Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 18:00:00

Date(s) :
2026-07-08

Venez participer à la fête de l’été. Jeux, Maquillage et spectacle au rendez-vous. Restauration sur place. Gratuit   .

Place Monge Place Caprino Veronese Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 20 43  centre-social@saulieu-morvan.fr

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English : Fête de l’été

L’événement Fête de l’été Saulieu a été mis à jour le 2026-06-22 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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