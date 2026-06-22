Fête de l’été Place Monge Saulieu
Fête de l’été Place Monge Saulieu mercredi 8 juillet 2026.
Saulieu
Fête de l’été
Place Monge Place Caprino Veronese Saulieu Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 18:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Venez participer à la fête de l’été. Jeux, Maquillage et spectacle au rendez-vous. Restauration sur place. Gratuit .
Place Monge Place Caprino Veronese Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 20 43 centre-social@saulieu-morvan.fr
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English : Fête de l’été
L’événement Fête de l’été Saulieu a été mis à jour le 2026-06-22 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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