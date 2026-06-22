Fête de l’été Place Monge Saulieu

Saulieu

Fête de l’été

Place Monge Place Caprino Veronese Saulieu Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08 18:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Venez participer à la fête de l’été. Jeux, Maquillage et spectacle au rendez-vous. Restauration sur place. Gratuit .

Place Monge Place Caprino Veronese Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 20 43 centre-social@saulieu-morvan.fr

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English : Fête de l’été

L’événement Fête de l’été Saulieu a été mis à jour le 2026-06-22 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)