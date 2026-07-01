AGENDA · Saulieu
Sortie Musée Pompon Centre Social Saulieu
vendredi 24 juillet 2026 · Centre Social · Saulieu
Informations pratiques
Saulieu
Sortie Musée Pompon
Centre Social 5 Rue du Tour des Fossés Saulieu Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-24 12:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Visite guidée du musée spécial enfant. RDV au Centre Social .
Centre Social 5 Rue du Tour des Fossés Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 20 43
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English : Sortie Musée Pompon
L’événement Sortie Musée Pompon Saulieu a été mis à jour le 2026-07-02 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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