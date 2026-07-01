Sortie Musée Pompon Centre Social Saulieu

Informations pratiques

Saulieu

Sortie Musée Pompon

Centre Social 5 Rue du Tour des Fossés Saulieu Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:00:00

fin : 2026-07-24 12:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Visite guidée du musée spécial enfant. RDV au Centre Social .

Centre Social 5 Rue du Tour des Fossés Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 20 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie Musée Pompon

L’événement Sortie Musée Pompon Saulieu a été mis à jour le 2026-07-02 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)