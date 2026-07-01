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AGENDA · Saulieu

Sortie Musée Pompon Centre Social Saulieu

vendredi 24 juillet 2026 · Centre Social · Saulieu

Sortie Musée Pompon Centre Social Saulieu

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Centre Social
Adresse
5 Rue du Tour des Fossés
Ville
21210 Saulieu
Département
Côte-d'Or
Tarif
Gratuit Gratuit

Saulieu

Sortie Musée Pompon

Centre Social 5 Rue du Tour des Fossés Saulieu Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-24 12:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Visite guidée du musée spécial enfant. RDV au Centre Social   .

Centre Social 5 Rue du Tour des Fossés Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 20 43 

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English : Sortie Musée Pompon

L’événement Sortie Musée Pompon Saulieu a été mis à jour le 2026-07-02 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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