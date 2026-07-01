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Visite de la Basilique Saint-Andoche Saulieu

vendredi 24 juillet 2026 · Saulieu

Visite de la Basilique Saint-Andoche Saulieu

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Ville
21210 Saulieu
Département
Côte-d'Or
Tarif
5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saulieu

Visite de la Basilique Saint-Andoche

Saulieu Côte-d’Or

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 17:00:00
fin : 2026-07-24 19:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Rendez-vous pour une visite de la basilique Saint-Andoche, joyau de l’art roman de Bourgogne ! Tout récemment restaurée, fameuse pour ses chapiteaux sculptés, elle est aussi le témoignage d’une longue histoire, de l’Antiquité à nos jours. Charlemagne en voyage, ânesse récalcitrante, grand orgue contemporain, fougères, trafic de sarcophage, combat de coqs, stalles gothiques, ours pétomanes, archéologues en fuite en Egypte… il y en a pour toutes les curiosités !
Sur inscription auprès de l’OT, durée 2h   .

Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 00 21  ot@saulieu-morvan.fr

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English : Visite de la Basilique Saint-Andoche

L’événement Visite de la Basilique Saint-Andoche Saulieu a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Saulieu Morvan

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