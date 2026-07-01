Visite de la Basilique Saint-Andoche Saulieu
vendredi 24 juillet 2026 · Saulieu
Informations pratiques
Saulieu
Visite de la Basilique Saint-Andoche
Saulieu Côte-d’Or
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 17:00:00
fin : 2026-07-24 19:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Rendez-vous pour une visite de la basilique Saint-Andoche, joyau de l’art roman de Bourgogne ! Tout récemment restaurée, fameuse pour ses chapiteaux sculptés, elle est aussi le témoignage d’une longue histoire, de l’Antiquité à nos jours. Charlemagne en voyage, ânesse récalcitrante, grand orgue contemporain, fougères, trafic de sarcophage, combat de coqs, stalles gothiques, ours pétomanes, archéologues en fuite en Egypte… il y en a pour toutes les curiosités !
Sur inscription auprès de l’OT, durée 2h .
Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 00 21 ot@saulieu-morvan.fr
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English : Visite de la Basilique Saint-Andoche
L’événement Visite de la Basilique Saint-Andoche Saulieu a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Saulieu Morvan
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