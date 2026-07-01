Informations pratiques

Saulieu

Visite de la Basilique Saint-Andoche

Saulieu Côte-d’Or

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 17:00:00

fin : 2026-07-24 19:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Rendez-vous pour une visite de la basilique Saint-Andoche, joyau de l’art roman de Bourgogne ! Tout récemment restaurée, fameuse pour ses chapiteaux sculptés, elle est aussi le témoignage d’une longue histoire, de l’Antiquité à nos jours. Charlemagne en voyage, ânesse récalcitrante, grand orgue contemporain, fougères, trafic de sarcophage, combat de coqs, stalles gothiques, ours pétomanes, archéologues en fuite en Egypte… il y en a pour toutes les curiosités !

Sur inscription auprès de l’OT, durée 2h .

Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 00 21 ot@saulieu-morvan.fr

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English : Visite de la Basilique Saint-Andoche

L’événement Visite de la Basilique Saint-Andoche Saulieu a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Saulieu Morvan