Découverte des Grottes d’Arcy Centre Social Saulieu

Informations pratiques

Saulieu

Découverte des Grottes d’Arcy

Centre Social 5 Rue du Tour des Fossés Saulieu Côte-d’Or

Tarif : 2 – 2 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 09:00:00

fin : 2026-07-21 14:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Venez participer à un voyage au cœur de la préhistoire à la découverte des Grottes d’Arcy. Pique-nique tiré du sac. .

Centre Social 5 Rue du Tour des Fossés Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 20 43

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English : Découverte des Grottes d’Arcy

L’événement Découverte des Grottes d’Arcy Saulieu a été mis à jour le 2026-07-02 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)