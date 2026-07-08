Découverte des Grottes d’Arcy Centre Social Saulieu
mardi 21 juillet 2026 · Centre Social · Saulieu
Informations pratiques
Saulieu
Découverte des Grottes d’Arcy
Centre Social 5 Rue du Tour des Fossés Saulieu Côte-d’Or
Tarif : 2 – 2 – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 09:00:00
fin : 2026-07-21 14:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Venez participer à un voyage au cœur de la préhistoire à la découverte des Grottes d’Arcy. Pique-nique tiré du sac. .
Centre Social 5 Rue du Tour des Fossés Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 20 43
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English : Découverte des Grottes d’Arcy
L’événement Découverte des Grottes d’Arcy Saulieu a été mis à jour le 2026-07-02 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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