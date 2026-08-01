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AGENDA · Saulieu

Exposition Pascale Bottard Saulieu

lundi 10 août 2026 · Saulieu

Exposition Pascale Bottard Saulieu

Informations pratiques

Début
lundi 10 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Adresse
Place Docteur Roclore
Ville
21210 Saulieu
Département
Côte-d'Or
Tarif
Gratuit Gratuit

Saulieu

Exposition Pascale Bottard

Place Docteur Roclore Saulieu Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-10

Pascale Bottard expose à la galerie Pompon ses peintures, de paysages locaux, des animaux et des portraits.   .

Place Docteur Roclore Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 00 21 

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English : Exposition Pascale Bottard

L’événement Exposition Pascale Bottard Saulieu a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Saulieu Morvan

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