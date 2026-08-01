Informations pratiques

Saulieu

Exposition Pascale Bottard

Place Docteur Roclore Saulieu Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-10

Pascale Bottard expose à la galerie Pompon ses peintures, de paysages locaux, des animaux et des portraits. .

Place Docteur Roclore Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 00 21

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English : Exposition Pascale Bottard

L’événement Exposition Pascale Bottard Saulieu a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Saulieu Morvan