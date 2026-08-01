AGENDA · Saulieu
Exposition Pascale Bottard Saulieu
lundi 10 août 2026 · Saulieu
Informations pratiques
Saulieu
Exposition Pascale Bottard
Place Docteur Roclore Saulieu Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-10
Pascale Bottard expose à la galerie Pompon ses peintures, de paysages locaux, des animaux et des portraits. .
Place Docteur Roclore Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 00 21
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English : Exposition Pascale Bottard
L’événement Exposition Pascale Bottard Saulieu a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Saulieu Morvan
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