UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saulieu

Ateliers nutrition Centre Social Saulieu

mardi 25 août 2026 · Centre Social · Saulieu

Ateliers nutrition Centre Social Saulieu

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Centre Social
Adresse
5 Rue du Tour des Fossés
Ville
21210 Saulieu
Département
Côte-d'Or
Tarif
Gratuit Gratuit

Saulieu

Ateliers nutrition

Centre Social 5 Rue du Tour des Fossés Saulieu Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 14:00:00
fin : 2026-10-01 17:00:00

Date(s) :
2026-08-25 2026-09-01 2026-09-08 2026-09-15 2026-09-22

Venez participer à des ateliers de nutrition animés par une diététicienne   .

Centre Social 5 Rue du Tour des Fossés Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 20 43 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers nutrition

L’événement Ateliers nutrition Saulieu a été mis à jour le 2026-07-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Saulieu (Côte-d'Or)