Ateliers nutrition Centre Social Saulieu

Informations pratiques

Saulieu

Ateliers nutrition

Centre Social 5 Rue du Tour des Fossés Saulieu Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 14:00:00

fin : 2026-10-01 17:00:00

Date(s) :

2026-08-25 2026-09-01 2026-09-08 2026-09-15 2026-09-22

Venez participer à des ateliers de nutrition animés par une diététicienne .

Centre Social 5 Rue du Tour des Fossés Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 20 43

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English : Ateliers nutrition

L’événement Ateliers nutrition Saulieu a été mis à jour le 2026-07-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)