Informations pratiques

Saulieu

Fête du Charolais

Rue de l’Ingénieur Jean Bertin Saulieu Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-21

Les 21, 22 & 23 août, la Fête du Charolais revient affoler vos papilles à l’Espace Jean Bertin. Au programme Concours ovins et bovins, soirée festive (le samedi), animations diverses, groupe Banda et messe de la Saint-Blaise. .

Rue de l’Ingénieur Jean Bertin Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 72 79 83 comiceagricole@aol.com

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English : Fête du Charolais

L’événement Fête du Charolais Saulieu a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Saulieu Morvan