Fête du Charolais Saulieu
vendredi 21 août 2026 · Saulieu
Informations pratiques
Saulieu
Fête du Charolais
Rue de l’Ingénieur Jean Bertin Saulieu Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-21
Les 21, 22 & 23 août, la Fête du Charolais revient affoler vos papilles à l’Espace Jean Bertin. Au programme Concours ovins et bovins, soirée festive (le samedi), animations diverses, groupe Banda et messe de la Saint-Blaise. .
Rue de l’Ingénieur Jean Bertin Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 72 79 83 comiceagricole@aol.com
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English : Fête du Charolais
L’événement Fête du Charolais Saulieu a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Saulieu Morvan
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