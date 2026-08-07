UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saulieu

Fête du Charolais Saulieu

vendredi 21 août 2026 · Saulieu

Fête du Charolais Saulieu

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Adresse
Rue de l'Ingénieur Jean Bertin
Ville
21210 Saulieu
Département
Côte-d'Or
Tarif
Gratuit Gratuit

Saulieu

Fête du Charolais

Rue de l’Ingénieur Jean Bertin Saulieu Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-21

Les 21, 22 & 23 août, la Fête du Charolais revient affoler vos papilles à l’Espace Jean Bertin. Au programme Concours ovins et bovins, soirée festive (le samedi), animations diverses, groupe Banda et messe de la Saint-Blaise.   .

Rue de l’Ingénieur Jean Bertin Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 72 79 83  comiceagricole@aol.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du Charolais

L’événement Fête du Charolais Saulieu a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Saulieu Morvan

À voir aussi à Saulieu (Côte-d'Or)