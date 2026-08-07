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AGENDA · Saulieu

Les Estivales Saulieu

vendredi 7 août 2026 · Saulieu

Les Estivales Saulieu

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
21210 Saulieu
Département
Côte-d'Or
Tarif

Saulieu

Les Estivales

Saulieu Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Les Estivales de Saulieu, soirée concert du groupe Chorus avec repas Charolais et buvette, à partir de 19h. Pop-Rock et Disco Funk, variétés internationales, organisé par le Comice Agricole de Saulieu.   .

Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 00 21 

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English : Les Estivales

L’événement Les Estivales Saulieu a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Saulieu Morvan

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