Informations pratiques

Saulieu

Les Estivales

Saulieu Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Les Estivales de Saulieu, soirée concert du groupe Chorus avec repas Charolais et buvette, à partir de 19h. Pop-Rock et Disco Funk, variétés internationales, organisé par le Comice Agricole de Saulieu. .

Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 00 21

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English : Les Estivales

L’événement Les Estivales Saulieu a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Saulieu Morvan