AGENDA · Saulieu
Les Estivales Saulieu
vendredi 7 août 2026 · Saulieu
Informations pratiques
Saulieu
Les Estivales
Saulieu Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Les Estivales de Saulieu, soirée concert du groupe Chorus avec repas Charolais et buvette, à partir de 19h. Pop-Rock et Disco Funk, variétés internationales, organisé par le Comice Agricole de Saulieu. .
Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 00 21
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English : Les Estivales
L’événement Les Estivales Saulieu a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Saulieu Morvan
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