UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lannion

Atelier d’écriture Text’style Chapelle St Maudez Lannion

mardi 21 juillet 2026 · Chapelle St Maudez · Lannion

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Chapelle St Maudez
Adresse
7 rue de Maudez
Ville
22420 Lannion
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lannion

Atelier d’écriture Text’style

Chapelle St Maudez 7 rue de Maudez Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21 13:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Cet atelier vous invite à vivre ce moment intime du face à face avec une œuvre comme déclencheur d’écriture. Dans cette exposition, des textiles abandonnés aux saisons se veulent porteurs d’une langue imaginaire sculptée par le temps et les intempéries. Laissez-vous imprégner par les œuvres et guider par les propositions d’écriture jusqu’à ce que les mots émergent, jusqu’à ce que de nouvelles histoires se tissent, cette fois sur le papier.   .

Chapelle St Maudez 7 rue de Maudez Lannion 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 37 02 20 72 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier d’écriture Text’style Lannion a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

À voir aussi à Lannion (Côtes-d'Armor)