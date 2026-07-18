Atelier d’écriture Text’style Chapelle St Maudez Lannion

Informations pratiques

Lannion

Atelier d’écriture Text’style

Chapelle St Maudez 7 rue de Maudez Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-07-21 13:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Cet atelier vous invite à vivre ce moment intime du face à face avec une œuvre comme déclencheur d’écriture. Dans cette exposition, des textiles abandonnés aux saisons se veulent porteurs d’une langue imaginaire sculptée par le temps et les intempéries. Laissez-vous imprégner par les œuvres et guider par les propositions d’écriture jusqu’à ce que les mots émergent, jusqu’à ce que de nouvelles histoires se tissent, cette fois sur le papier. .

Chapelle St Maudez 7 rue de Maudez Lannion 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 37 02 20 72

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English :

L’événement Atelier d’écriture Text’style Lannion a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose