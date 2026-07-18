Atelier d’écriture Text’style Chapelle St Maudez Lannion
mardi 21 juillet 2026 · Chapelle St Maudez · Lannion
Informations pratiques
Lannion
Atelier d’écriture Text’style
Chapelle St Maudez 7 rue de Maudez Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21 13:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Cet atelier vous invite à vivre ce moment intime du face à face avec une œuvre comme déclencheur d’écriture. Dans cette exposition, des textiles abandonnés aux saisons se veulent porteurs d’une langue imaginaire sculptée par le temps et les intempéries. Laissez-vous imprégner par les œuvres et guider par les propositions d’écriture jusqu’à ce que les mots émergent, jusqu’à ce que de nouvelles histoires se tissent, cette fois sur le papier. .
Chapelle St Maudez 7 rue de Maudez Lannion 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 37 02 20 72
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English :
L’événement Atelier d’écriture Text’style Lannion a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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