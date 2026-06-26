Festival Extérieur-Jour Tu veux que je te reste ensemble ? + Kick & Flûte La Mutante Lannion
Festival Extérieur-Jour Tu veux que je te reste ensemble ? + Kick & Flûte La Mutante Lannion mercredi 22 juillet 2026.
Lannion
Festival Extérieur-Jour Tu veux que je te reste ensemble ? + Kick & Flûte
La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:00:00
fin : 2026-07-22 00:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Tu veux que je te reste ensemble ? | 18h00
Sur la place, deux enfants attendent. Ils se guettent et se toisent, sans encore se douter qu’ils franchiront ensemble toutes les grandes étapes de leur vie. À travers leurs jeux, de cabrioles en danse et d’acrobaties en musique, le public est embarqué dans la grande traversée d’une existence humaine, avec ses joies, ses peines, ses surprises et ses épreuves. Un spectacle de cirque chorégraphique touchant et universel.
KICK & FLÛTE | 20h00
Kick & Flûte propose une rencontre audacieuse entre machines électroniques, clarinette et voix, mêlant habilement musiques du monde et techno. Ce duo livre une musique brute, sensible et résolument dansante, où tous les genres s’hybrident sans distinction. Qu’elles soient populaires, savantes, traditionnelles ou électroniques, toutes les influences se mêlent pour offrir une performance live exigeante et festive.
Et bien sûr la guinguette à partir de 16h00
Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .
La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
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L’événement Festival Extérieur-Jour Tu veux que je te reste ensemble ? + Kick & Flûte Lannion a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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