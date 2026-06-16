Atelier d’écriture thème Mémoire(s) Librairie Chez Margot Cambo-les-Bains

Cambo-les-Bains

Atelier d’écriture thème Mémoire(s)

Librairie Chez Margot 10 Allée Anne de Neubourg Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 18:30:00

fin : 2026-06-17 20:30:00

Date(s) :

2026-06-17

Laurent platero est de retour à la librairie pour animer un atelier d’écriture sur le thème Mémoire(s) .

Vous serez invité à explorer votre mémoire pour convoquer des souvenirs, raconter des lieux, trouver des connecteurs qui profiteront à l’écriture d’un texte.

La mémoire explorée sera aussi collective, puisque les événements du monde parsèmeront notre approche.

Autobiographique ou fictive, vous serez libre de choisir votre démarche ! .

Librairie Chez Margot 10 Allée Anne de Neubourg Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 08 35 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier d’écriture thème Mémoire(s)

L’événement Atelier d’écriture thème Mémoire(s) Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Cambo les Bains