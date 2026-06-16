Atelier d’écriture thème Mémoire(s) Librairie Chez Margot Cambo-les-Bains
Atelier d’écriture thème Mémoire(s) Librairie Chez Margot Cambo-les-Bains mercredi 17 juin 2026.
Cambo-les-Bains
Atelier d’écriture thème Mémoire(s)
Librairie Chez Margot 10 Allée Anne de Neubourg Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 18:30:00
fin : 2026-06-17 20:30:00
Date(s) :
2026-06-17
Laurent platero est de retour à la librairie pour animer un atelier d’écriture sur le thème Mémoire(s) .
Vous serez invité à explorer votre mémoire pour convoquer des souvenirs, raconter des lieux, trouver des connecteurs qui profiteront à l’écriture d’un texte.
La mémoire explorée sera aussi collective, puisque les événements du monde parsèmeront notre approche.
Autobiographique ou fictive, vous serez libre de choisir votre démarche ! .
Librairie Chez Margot 10 Allée Anne de Neubourg Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 08 35 48
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English : Atelier d’écriture thème Mémoire(s)
L’événement Atelier d’écriture thème Mémoire(s) Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Cambo les Bains
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