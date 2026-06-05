Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier couture Salle AIEC Cambo-les-Bains

Atelier couture Salle AIEC Cambo-les-Bains

Atelier couture Salle AIEC Cambo-les-Bains mardi 16 juin 2026.

Lieu : Salle AIEC

Adresse : 6 Square Albenitz

Ville : 64250 Cambo-les-Bains

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Cambo-les-Bains

Atelier couture

Salle AIEC 6 Square Albenitz Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 15:00:00
fin : 2026-06-16 18:00:00

Date(s) :
2026-06-16

Envie de vous initier à la couture ou de perfectionner vos techniques ?
Rejoignez-nous à l’atelier couture de l’AIEC ! Ambiance conviviale et conseils avisés garantis.   .

Salle AIEC 6 Square Albenitz Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 48 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier couture

L’événement Atelier couture Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-31 par OT Cambo les Bains

À voir aussi à Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques)