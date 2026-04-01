Cieurac

Atelier dégustation au château de Haute-Serre

Cieurac Lot

Tarif : 49 – 49 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:30:00

fin : 2026-04-18 17:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Découvrir l'univers du vin, les secrets de nos grands Malbecs et les spécificités et expressions variées de ce cépage si singulier ..

Découvrir l'univers du vin, les secrets de nos grands Malbecs et les spécificités et expressions variées de ce cépage si singulier … Au cœur même du vignoble et du chai du Château de Haute-Serre, partagez un moment ludique et sensoriel d'initiation à la dégustation.

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Cieurac 46230 Lot Occitanie +33 5 65 20 80 20 hauteserre@g-vigouroux.fr

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English :

Discover the world of wine, the secrets of our great Malbecs and the specificities and varied expressions of this singular grape variety .

L’événement Atelier dégustation au château de Haute-Serre Cieurac a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Cahors Vallée du Lot