Atelier dégustation au château de Haute-Serre découverte du Malbec Cieurac
samedi 26 septembre 2026 · Cieurac
Informations pratiques
Cieurac
Atelier dégustation au château de Haute-Serre découverte du Malbec
Cieurac Lot
Tarif : 49 – 49 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Venez vivre une expérience sensorielle unique au Château de Haute-Serre
Venez vivre une expérience sensorielle unique au Château de Haute-Serre. Initiez-vous à la dégustation et découvrez les multiples facettes de notre cépage emblématique le Malbec.
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Cieurac 46230 Lot Occitanie +33 5 65 20 80 20 hauteserre@g-vigouroux.fr
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English :
Come enjoy a unique sensory experience at the Château de Haute-Serre
L’événement Atelier dégustation au château de Haute-Serre découverte du Malbec Cieurac a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Cahors Vallée du Lot