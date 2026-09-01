Informations pratiques

Cieurac

Atelier dégustation au château de Haute-Serre découverte du Malbec

Cieurac Lot

Tarif : 49 – 49 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Venez vivre une expérience sensorielle unique au Château de Haute-Serre

Venez vivre une expérience sensorielle unique au Château de Haute-Serre. Initiez-vous à la dégustation et découvrez les multiples facettes de notre cépage emblématique le Malbec.

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Cieurac 46230 Lot Occitanie +33 5 65 20 80 20 hauteserre@g-vigouroux.fr

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English :

Come enjoy a unique sensory experience at the Château de Haute-Serre

L’événement Atelier dégustation au château de Haute-Serre découverte du Malbec Cieurac a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Cahors Vallée du Lot