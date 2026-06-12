Atelier dégustation avec Manon La Frange Lournand

Lournand

Atelier dégustation avec Manon

La Frange 11 rue Verchère Lournand Saône-et-Loire

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:00:00

fin : 2026-07-23 21:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Un atelier pour découvrir le vin de façon simple, accessible et décomplexée, entre femmes.

Pendant 2h30, Manon vous guide à travers la dégustation de 6 vins tout en partageant les bases essentielles pour mieux comprendre et choisir le vin au quotidien régions viticoles, cépages, dégustation, accords mets-vins, températures de service et conseils pratiques pour acheter une bouteille. Ici, le vin est abordé à travers les moments de la vie, les repas entre amis, les grandes occasions comme les soirées improvisées.

Un atelier convivial accompagné d’un apéritif dînatoire, où l’on apprend sérieusement sans jamais se prendre au sérieux.

Chaque participante repart avec deux verres vintage de son choix. .

La Frange 11 rue Verchère Lournand 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 12 49 51 camille@numerostudio.com

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English : Atelier dégustation avec Manon

L’événement Atelier dégustation avec Manon Lournand a été mis à jour le 2026-06-12 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II