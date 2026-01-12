FESTIVAL DE LOURNAND Spectacles vivants Théâtre plein air Lournand

FESTIVAL DE LOURNAND Spectacles vivants

Théâtre plein air Le Bourg Lournand Saône-et-Loire

Début : 2026-07-28

fin : 2026-08-02

Découvrez le programme que nous vous avons concocté pour cette 23e édition !

Théâtre, Humour, Acrobaties, Danse, Mime, Marionnettes, Chansons, spectacle de rue … les spectacles jeune public, les spectacles et concerts en soirée à Lournand, en passant par les représentations à Cluny…

Bref 5 jours pour fêter les spectacles vivants ! .

Théâtre plein air Le Bourg Lournand 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 15 22 64 contact@festival-lournand.com

