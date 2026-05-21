Prendre forme atelier stylisme avec Kristina La Frange Lournand

Lournand

Prendre forme atelier stylisme avec Kristina

La Frange 11 rue de la Verchère Lournand Saône-et-Loire

Tarif : 85 – 85 – 85 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 14:30:00

fin : 2026-06-12 18:30:00

Date(s) :

2026-06-12

Entrez dans le processus de création d’une styliste et découvrez comment une idée devient un vêtement.

Pendant 4 heures, La Frange vous propose une immersion dans une manière plus instinctive de créer la mode sans patron, sans couture, sans technique à maîtriser. Ici, on part d’une intuition, d’un volume, d’une envie.

À partir d’un t-shirt blanc oversize, vous explorez différentes façons de transformer un vêtement créer des volumes, déplacer la matière, imaginer des tensions, des twists, des ouvertures ou de nouveaux équilibres.

Guidé·es par Kristina Gorina, styliste et modéliste depuis plus de 20 ans, vous entrez dans une approche libre et créative du vêtement.

Aucun prérequis n’est nécessaire. Tout le matériel est fourni.

À la fin de l’après-midi, vous repartez avec une pièce réalisée entierement par vos soins.

Et pour la première fois, La Frange ouvre aussi un atelier aux hommes, avec l’envie de rendre la création et la mode plus accessibles à tous.

On à hâte de vous accueillir ! .

La Frange 11 rue de la Verchère Lournand 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 12 49 51 camille.laupin@gmail.com

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English : Prendre forme atelier stylisme avec Kristina

L’événement Prendre forme atelier stylisme avec Kristina Lournand a été mis à jour le 2026-05-21 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II