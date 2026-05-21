La Frange Yoga mandala La Frange Lournand

Lournand

La Frange Yoga mandala

La Frange 11 rue de la Verchère Lournand Saône-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 12:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Un cours de yoga où l’on pratique autrement en cercle.

Les tapis sont disposés en mandala, une forme inspirée du soleil, des fleurs, du mouvement qui rayonne. Une disposition qui change doucement la manière de vivre le cours plus vivante, plus dynamique, plus portée par l’énergie du groupe.

Pendant 2h30, La Frange vous propose une pratique accessible qui mêle yoga vinyasa et découverte de l’acroyoga.

La première partie du cours est consacrée au yoga vinyasa un yoga fluide où les mouvements s’enchaînent au rythme de la respiration. La disposition en cercle apporte une sensation différente on pratique ensemble, dans un cadre vivant et bienveillant, tout en restant libre d’avancer à son rythme.

La séance se poursuit avec une initiation à l’acroyoga. Par petits groupes de trois, on découvre des postures accessibles où équilibre, coopération et confiance prennent une place centrale. Une manière ludique et surprenante d’entrer dans le mouvement et d’explorer d’autres sensations.

Guidée par Morgane, professeure de yoga passionnée par le mouvement et les pratiques qui créent du lien, vous découvrez une approche douce, accessible et sans pression.

La séance se termine autour d’une collation et d’un temps d’échange.

Aucun niveau nécessaire. .

La Frange 11 rue de la Verchère Lournand 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 12 49 51 camille.laupin@gmail.com

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English : La Frange Yoga mandala

L’événement La Frange Yoga mandala Lournand a été mis à jour le 2026-05-21 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II