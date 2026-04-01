Atelier dégustation de vins et sushis Opéra Vinalis Cave d’Eymet Eymet

Eymet

Atelier dégustation de vins et sushis

Opéra Vinalis Cave d’Eymet 23 Place Gambetta Eymet Dordogne

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:00:00

fin : 2026-04-25 20:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Opéra Vinalis Cave d’Eymet et Sexy Sushi Street Food s’unissent pour vous faire vivre un atelier de dégustation vin et sushis.

L’occasion vous est donnée de (re)découvrir les vins de la région présentés à la cave d’Eymet et de les accorder avec les mets japonais façonnés par Sexy Sushi !

Réservation obligatoire 12 personnes maximum. .

Opéra Vinalis Cave d’Eymet 23 Place Gambetta Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 33 75 86

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English : Atelier dégustation de vins et sushis

L’événement Atelier dégustation de vins et sushis Eymet a été mis à jour le 2026-04-15 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides