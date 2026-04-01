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Atelier dégustation de vins et sushis Opéra Vinalis Cave d’Eymet Eymet

Atelier dégustation de vins et sushis Opéra Vinalis Cave d’Eymet Eymet

Atelier dégustation de vins et sushis Opéra Vinalis Cave d’Eymet Eymet samedi 25 avril 2026.

Lieu : Opéra Vinalis Cave d'Eymet

Adresse : 23 Place Gambetta

Ville : 24500 Eymet

Département : Dordogne

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 60 60 60 Tarif de base plein tarif

Eymet

Atelier dégustation de vins et sushis

Opéra Vinalis Cave d’Eymet 23 Place Gambetta Eymet Dordogne

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:00:00
fin : 2026-04-25 20:30:00

Date(s) :
2026-04-25

Opéra Vinalis Cave d’Eymet et Sexy Sushi Street Food s’unissent pour vous faire vivre un atelier de dégustation vin et sushis.
L’occasion vous est donnée de (re)découvrir les vins de la région présentés à la cave d’Eymet et de les accorder avec les mets japonais façonnés par Sexy Sushi !

Réservation obligatoire 12 personnes maximum.   .

Opéra Vinalis Cave d’Eymet 23 Place Gambetta Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 33 75 86 

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English : Atelier dégustation de vins et sushis

L’événement Atelier dégustation de vins et sushis Eymet a été mis à jour le 2026-04-15 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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