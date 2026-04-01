Atelier dégustation de vins et sushis Opéra Vinalis Cave d’Eymet Eymet
Atelier dégustation de vins et sushis Opéra Vinalis Cave d’Eymet Eymet samedi 25 avril 2026.
Eymet
Atelier dégustation de vins et sushis
Opéra Vinalis Cave d’Eymet 23 Place Gambetta Eymet Dordogne
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:00:00
fin : 2026-04-25 20:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Opéra Vinalis Cave d’Eymet et Sexy Sushi Street Food s’unissent pour vous faire vivre un atelier de dégustation vin et sushis.
L’occasion vous est donnée de (re)découvrir les vins de la région présentés à la cave d’Eymet et de les accorder avec les mets japonais façonnés par Sexy Sushi !
Réservation obligatoire 12 personnes maximum. .
Opéra Vinalis Cave d’Eymet 23 Place Gambetta Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 33 75 86
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English : Atelier dégustation de vins et sushis
L’événement Atelier dégustation de vins et sushis Eymet a été mis à jour le 2026-04-15 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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