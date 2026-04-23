Rencontre avec Pierre Daum La Mauvaise Herbe Eymet
Rencontre avec Pierre Daum La Mauvaise Herbe Eymet jeudi 23 avril 2026.
Eymet
Rencontre avec Pierre Daum
La Mauvaise Herbe 17 rue du Temple Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 18:00:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
En partenariat avec la médiathèque d’Eymet et la bibliothèque départementale de Dordogne, nous recevons le reporter Pierre Daum pour une conférence passionnante sur les travailleurs indochinois exilés de force dans les années 40 pour remplacer la main d’œuvre française à la poudrerie nationale de Bergerac.
Il nous révèlera leur(s) histoire(s) et nous projettera des photos issues de son livre richement documenté Colonisés, déplacés, exploités paru chez Elytis.
La rencontre se terminera par un petit buffet vietnamien ! .
La Mauvaise Herbe 17 rue du Temple Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 99 39 lamauvaiseherbe.lib@protonmail.com
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English : Rencontre avec Pierre Daum
L’événement Rencontre avec Pierre Daum Eymet a été mis à jour le 2026-04-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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