Informations pratiques

Trets

Atelier dégustation des vendanges

Samedi 12 septembre 2026 de 16h à 17h.

D57.

Samedi 26 septembre 2026 de 16h à 17h. Mas de Cadenet D57 Trets Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 16:00:00

fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-26

Découvrez un atelier dégustation des nouveaux jus.

Atelier Dégustation des nouveaux jus en monocépage lors de la vendange. .

Mas de Cadenet D57 Trets 13530 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 29 21 59 boutique@masdecadenet.fr

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English :

Come check out a tasting workshop featuring our new juices.

L’événement Atelier dégustation des vendanges Trets a été mis à jour le 2026-08-13 par Provence Tourisme