Atelier dégustation des vendanges Mas de Cadenet Trets
samedi 12 septembre 2026 · Mas de Cadenet · Trets
Informations pratiques
Trets
Atelier dégustation des vendanges
Samedi 12 septembre 2026 de 16h à 17h.
D57.
Samedi 26 septembre 2026 de 16h à 17h. Mas de Cadenet D57 Trets Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 16:00:00
fin : 2026-09-12 17:00:00
Date(s) :
2026-09-12 2026-09-26
Découvrez un atelier dégustation des nouveaux jus.
Atelier Dégustation des nouveaux jus en monocépage lors de la vendange. .
Mas de Cadenet D57 Trets 13530 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 29 21 59 boutique@masdecadenet.fr
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English :
Come check out a tasting workshop featuring our new juices.
L’événement Atelier dégustation des vendanges Trets a été mis à jour le 2026-08-13 par Provence Tourisme