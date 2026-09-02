Rallye Découverte des Vins de la Sainte-Victoire Gymnase du complexe La Gardi Trets

Informations pratiques

Trets

Rallye Découverte des Vins de la Sainte-Victoire

Samedi 17 octobre 2026. Gymnase du complexe La Gardi 1120 Avenue Marius Joly Trets Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Embarquez pour une balade ludique et conviviale au cœur du vignoble de l’AOP des Côtes de Provence Cru Sainte-Victoire.

À bord de votre véhicule, partez en équipe à la découverte d’un parcours ponctué d’étapes au cœur des domaines viticoles. Tout au long de cette aventure, les vigneronnes et vignerons vous ouvrent les portes de leurs caves et de leurs domaines pour vous faire partager leur passion, leur savoir-faire et les secrets de leurs vins.

Pour l’occasion, vous bénéficiez d’un accueil privilégié et vivez une véritable immersion dans l’univers du Cru Sainte-Victoire à travers différentes animations visite des domaines et des caves, découverte du travail de la vigne au fil des saisons, immersion dans les étapes de la vinification et de l’élaboration des vins, initiation à la dégustation, découverte des accords mets & vins

Une expérience conviviale et authentique pour découvrir autrement le terroir, les femmes et les hommes qui font vivre l’AOP Côtes de Provence Cru Sainte-Victoire… tout en partageant un agréable moment en équipe !





– Départ et arrivée au Gymnase du complexe La Gardi à Trets

– Inscription obligatoire.

– Ouverture des inscriptions le 15 septembre 2026 .

Gymnase du complexe La Gardi 1120 Avenue Marius Joly Trets 13530 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 28 32 21 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Embark on a fun and friendly tour through the heart of the Côtes de Provence Cru Sainte-Victoire AOP vineyards.

L’événement Rallye Découverte des Vins de la Sainte-Victoire Trets a été mis à jour le 2026-09-02 par Provence Tourisme