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Atelier dégustation Le Blanc, tout un monde de subtilités Le Chai Bordin Périgueux

lundi 14 septembre 2026 · Le Chai Bordin · Périgueux

Atelier dégustation Le Blanc, tout un monde de subtilités Le Chai Bordin Périgueux

Informations pratiques

Début
lundi 14 septembre 2026
Fin
lundi 14 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Le Chai Bordin
Adresse
8 Rue de la Sagesse
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
30 Tarif de base plein tarif

Périgueux

Atelier dégustation Le Blanc, tout un monde de subtilités

Le Chai Bordin 8 Rue de la Sagesse Périgueux Dordogne

Tarif : – – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 20:00:00
fin : 2026-09-14 21:00:00

Date(s) :
2026-09-14 2026-09-28

Dégustation de vins blancs en sortant des sentiers battus, cépages moins connus, méthodes de vinifications alternatives. Un tas de surprises en vue.
Dégustation de vins blancs en sortant des sentiers battus, cépages moins connus, méthodes de vinifications alternatives. Un tas de surprises en vue.   .

Le Chai Bordin 8 Rue de la Sagesse Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 89 40 65 

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English : Atelier dégustation Le Blanc, tout un monde de subtilités

A white wine tasting that goes off the beaten path, featuring lesser-known grape varieties and alternative winemaking methods. Plenty of surprises in store.

L’événement Atelier dégustation Le Blanc, tout un monde de subtilités Périgueux a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Communal de Périgueux

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