Atelier dégustation Le Blanc, tout un monde de subtilités Le Chai Bordin Périgueux
lundi 14 septembre 2026 · Le Chai Bordin · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Atelier dégustation Le Blanc, tout un monde de subtilités
Le Chai Bordin 8 Rue de la Sagesse Périgueux Dordogne
Tarif : – – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 20:00:00
fin : 2026-09-14 21:00:00
Date(s) :
2026-09-14 2026-09-28
Dégustation de vins blancs en sortant des sentiers battus, cépages moins connus, méthodes de vinifications alternatives. Un tas de surprises en vue.
Dégustation de vins blancs en sortant des sentiers battus, cépages moins connus, méthodes de vinifications alternatives. Un tas de surprises en vue. .
Le Chai Bordin 8 Rue de la Sagesse Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 89 40 65
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English : Atelier dégustation Le Blanc, tout un monde de subtilités
A white wine tasting that goes off the beaten path, featuring lesser-known grape varieties and alternative winemaking methods. Plenty of surprises in store.
L’événement Atelier dégustation Le Blanc, tout un monde de subtilités Périgueux a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Communal de Périgueux
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