Atelier dégustation Vallée de la Garonne et affluents Le Chai Bordin Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Atelier dégustation Vallée de la Garonne et affluents

Le Chai Bordin 8 Rue de la Sagesse Périgueux Dordogne

Tarif : – – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21 20:00:00

fin : 2026-10-06 21:00:00

Date(s) :

2026-09-21 2026-10-06

Nous allons suivre le fil de la Garonne pour redécouvrir notre Sud-Ouest tel que le vignoble s’est façonné dans le temps en suivant le cours de notre fleuve emblématique.

Nous allons suivre le fil de la Garonne pour redécouvrir notre Sud-Ouest tel que le vignoble s’est façonné dans le temps en suivant le cours de notre fleuve emblématique. .

Le Chai Bordin 8 Rue de la Sagesse Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 89 40 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier dégustation Vallée de la Garonne et affluents

We will follow the course of the Garonne River to rediscover our Southwest—just as the vineyards have taken shape over time as they followed the course of our iconic river.

L’événement Atelier dégustation Vallée de la Garonne et affluents Périgueux a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Communal de Périgueux