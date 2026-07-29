Atelier dégustation Vallée de la Garonne et affluents Le Chai Bordin Périgueux
lundi 21 septembre 2026 · Le Chai Bordin · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Atelier dégustation Vallée de la Garonne et affluents
Le Chai Bordin 8 Rue de la Sagesse Périgueux Dordogne
Tarif : – – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 20:00:00
fin : 2026-10-06 21:00:00
Date(s) :
2026-09-21 2026-10-06
Nous allons suivre le fil de la Garonne pour redécouvrir notre Sud-Ouest tel que le vignoble s’est façonné dans le temps en suivant le cours de notre fleuve emblématique.
Nous allons suivre le fil de la Garonne pour redécouvrir notre Sud-Ouest tel que le vignoble s’est façonné dans le temps en suivant le cours de notre fleuve emblématique. .
Le Chai Bordin 8 Rue de la Sagesse Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 89 40 65
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English : Atelier dégustation Vallée de la Garonne et affluents
We will follow the course of the Garonne River to rediscover our Southwest—just as the vineyards have taken shape over time as they followed the course of our iconic river.
L’événement Atelier dégustation Vallée de la Garonne et affluents Périgueux a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Communal de Périgueux
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