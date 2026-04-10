Atelier d’éloquence La Manufacture Amphithéâtre Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Atelier d’éloquence

Mercredi 6 mai 2026 de 14h à 16h. La Manufacture Amphithéâtre 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 14:00:00

fin : 2026-05-06 16:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Vous admirez les grands orateurs et rêvez de connaître les secrets de leur art ? Vous aimeriez développer vos capacités à l’oral ? Vaincre votre peur ? vous amuser en prenant la parole en public ? Cet atelier est fait pour vous !

Et si vous passiez de spectateur à orateur ?

Durant deux heures, nous vous proposons de découvrir les fondamentaux de l’art oratoire. Les conseils de nos formateurs et les exercices pratiques se succèdent afin de vous initier aux techniques de gestion du stress, à la maîtrise du langage non verbal et à la construction du discours.



Le formateur Antoine Daligaux est formateur en prise de parole.

Diplômé de la faculté de droit d’Aix-Marseille. Lauréat du concours d’éloquence Démosthène et quart de finaliste du Concours national d’éloquence de Reims, il a intégré l’association Aix Éloquence avant d’y devenir formateur. Il accompagne aujourd’hui élèves, étudiants ainsi que des professionnels dans le développement de leur aisance à l’oral et la maîtrise des fondamentaux de la rhétorique. .

La Manufacture Amphithéâtre 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Do you admire great orators and dream of learning the secrets of their art? Would you like to develop your speaking skills? Overcome your fear? Have fun speaking in public? This workshop is for you!

L’événement Atelier d’éloquence Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence