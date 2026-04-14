Atelier Derniers Secours, Autre lieu, Genève
Atelier Derniers Secours, Autre lieu, Genève jeudi 4 juin 2026.
Atelier Derniers Secours Jeudi 4 juin, 13h00 Autre lieu
CHF 0.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T13:00:00+02:00 – 2026-06-04T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-04T13:00:00+02:00 – 2026-06-04T17:00:00+02:00
Palliative genève propose :
La mort fait partie de la vie, parlons-en !
Les ateliers Derniers secours ont pour but de sensibiliser les participants à l’accompagnement des derniers moments de vie de leurs proches, à travers les 4 thèmes abordés : la mort fait partie de la vie, anticiper et se préparer, soulager les souffrances, dire adieu.
Jeudi 4 juin de 13h00 à 17h00
Ligue genevoise contre le cancer, Rue Sautter 29, 1205 Genève
Atelier gratuit
Informations : https://palliativegeneve.ch/events/atelier-derniers-secours-3/
Une formation citoyenne pour sensibiliser le grand public au sujet de la fin de vie.
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://palliativegeneve.ch/atelier-derniers-secours-inscriptions/ »}] [{« link »: « https://palliativegeneve.ch/agenda/agenda-complet/formations/atelier-derniers-secours »}]
La mort fait partie de la vie, parlons-en !
palliative genève
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