Atelier Derniers Secours, Autre lieu, Genève

Atelier Derniers Secours Jeudi 4 juin, 13h00 Autre lieu

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T13:00:00+02:00 – 2026-06-04T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T13:00:00+02:00 – 2026-06-04T17:00:00+02:00

Palliative genève propose :

La mort fait partie de la vie, parlons-en !

Les ateliers Derniers secours ont pour but de sensibiliser les participants à l’accompagnement des derniers moments de vie de leurs proches, à travers les 4 thèmes abordés : la mort fait partie de la vie, anticiper et se préparer, soulager les souffrances, dire adieu.

Jeudi 4 juin de 13h00 à 17h00

Ligue genevoise contre le cancer, Rue Sautter 29, 1205 Genève

Atelier gratuit

Informations : https://palliativegeneve.ch/events/atelier-derniers-secours-3/

Une formation citoyenne pour sensibiliser le grand public au sujet de la fin de vie.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://palliativegeneve.ch/atelier-derniers-secours-inscriptions/ »}] [{« link »: « https://palliativegeneve.ch/agenda/agenda-complet/formations/atelier-derniers-secours »}]

La mort fait partie de la vie, parlons-en !

palliative genève