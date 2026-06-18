Atelier des 3 Saveurs au Chateau Malartic-Lagraviere Château Malartic-Lagraviere Léognan

Léognan

Atelier des 3 Saveurs au Chateau Malartic-Lagraviere

Château Malartic-Lagraviere 43 Avenue de Mont de Marsan Léognan Gironde

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 16:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-16 2026-10-17

À l’occasion du week-end Vignobles en Scène, le Château Malartic-Lagravière vous invite à vivre un atelier éphémère autour des accords mets & vins.

Une dégustation gourmande et conviviale, imaginée autour de trois bouchées savoureuses et de deux vins du Château, pour explorer toute la richesse de Malartic.

Au programme

Après une visite guidée de nos installations, vous serez installés dans notre salle panoramique face aux vignes pour l’atelier des 3 saveurs, qui comprend une bouchée salée élaborée par notre chef en accord avec un vin blanc, un fromage local à déguster avec l’un des deux vins, et un chocolat de dégustation pour révéler toute la gourmandise de notre grand vin rouge.

Un atelier sensoriel et convivial, pensé pour les amateurs comme pour les passionnés.

Une expérience unique à savourer uniquement pendant Vignobles en Scène !

Tarif exceptionnel 12€ TTC/p. .

Château Malartic-Lagraviere 43 Avenue de Mont de Marsan Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 64 75 08 hospitality@malartic-lagraviere.com

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English : Atelier des 3 Saveurs au Chateau Malartic-Lagraviere

L’événement Atelier des 3 Saveurs au Chateau Malartic-Lagraviere Léognan a été mis à jour le 2026-06-16 par Gironde Tourisme