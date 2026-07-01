Musique en Graves au Domaine de Chevalier Domaine de Chevalier Léognan

Informations pratiques

Léognan

Musique en Graves au Domaine de Chevalier

Domaine de Chevalier 102 Chemin de Mignoy Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Mosaïque Klezmer

Entre musique savante, chant liturgique et musique Klezmer, ce programme Mosaïque rassemble plusieurs pièces miniatures, joyaux de l’immense répertoire musical à thématique juive.

La musique klezmer est née aux carrefours entre Europe de l’Est et monde méditerranéen, entre synagogue et salle de bal, entre deuil et jubilation. Ce programme en mosaïque en restitue toute la richesse du *Kol Nidrei* de Bruch au *Baal Shem* d’Ernest Bloch, des danses roumaines de Bartók aux mélodies traditionnelles venues des Balkans.

Cinq musiciens — saxophone, violoncelle, mandoline, guitare, piano — pour une soirée qui n’a pas peur de mélanger la prière et la fête, la partition écrite et l’improvisation débordante. Une musique profondément enracinée, et pourtant sauvagement libre. .

Domaine de Chevalier 102 Chemin de Mignoy Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 47 70 15 contact@musique-en-graves.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Musique en Graves au Domaine de Chevalier

L’événement Musique en Graves au Domaine de Chevalier Léognan a été mis à jour le 2026-07-08 par Sud Bordeaux Tourisme