Soirée Live à l’Esprit des Vins L’Esprit des Vins Léognan vendredi 17 juillet 2026.

Léognan

Soirée Live à l’Esprit des Vins

L’Esprit des Vins 7 Cours du Maréchal de Lattre de Tassign Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:30:00

fin : 2026-07-17 22:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Soirée live à L’Esprit des Vins !

Préparez-vous pour une ambiance Southern Boogie, des bons verres et de la musique live

L’Esprit des Vins Léognan

Vendredi 17 juillet

À partir de 19h30

Venez profiter d’une soirée conviviale entre amis, en famille ou juste pour découvrir le groupe

On vous attend nombreux pour partager ce moment avec nous

7 Cr du Maréchal de Lattre de Tassigny 33850 Léognan .

L’Esprit des Vins 7 Cours du Maréchal de Lattre de Tassign Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 85 01 13 leognan@lespritdesvins.fr

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English : Soirée Live à l’Esprit des Vins

L’événement Soirée Live à l’Esprit des Vins Léognan a été mis à jour le 2026-06-23 par Sud Bordeaux Tourisme