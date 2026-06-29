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Soirée Live à l’Esprit des Vins L’Esprit des Vins Léognan

Soirée Live à l’Esprit des Vins L’Esprit des Vins Léognan

Soirée Live à l’Esprit des Vins L’Esprit des Vins Léognan vendredi 17 juillet 2026.

Lieu
L'Esprit des Vins
Adresse
7 Cours du Maréchal de Lattre de Tassign
Ville
33850 Léognan
Département
Gironde
Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Tarif

Léognan

Soirée Live à l’Esprit des Vins

L’Esprit des Vins 7 Cours du Maréchal de Lattre de Tassign Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-07-17 22:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Soirée live à L’Esprit des Vins !

Préparez-vous pour une ambiance Southern Boogie, des bons verres et de la musique live

L’Esprit des Vins Léognan
Vendredi 17 juillet
À partir de 19h30

Venez profiter d’une soirée conviviale entre amis, en famille ou juste pour découvrir le groupe
On vous attend nombreux pour partager ce moment avec nous
7 Cr du Maréchal de Lattre de Tassigny 33850 Léognan   .

L’Esprit des Vins 7 Cours du Maréchal de Lattre de Tassign Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 85 01 13  leognan@lespritdesvins.fr

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English : Soirée Live à l’Esprit des Vins

L’événement Soirée Live à l’Esprit des Vins Léognan a été mis à jour le 2026-06-23 par Sud Bordeaux Tourisme

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