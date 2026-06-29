Soirée Live à l’Esprit des Vins L’Esprit des Vins Léognan
Soirée Live à l’Esprit des Vins L’Esprit des Vins Léognan vendredi 17 juillet 2026.
Léognan
Soirée Live à l’Esprit des Vins
L’Esprit des Vins 7 Cours du Maréchal de Lattre de Tassign Léognan Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-07-17 22:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Soirée live à L’Esprit des Vins !
Préparez-vous pour une ambiance Southern Boogie, des bons verres et de la musique live
L’Esprit des Vins Léognan
Vendredi 17 juillet
À partir de 19h30
Venez profiter d’une soirée conviviale entre amis, en famille ou juste pour découvrir le groupe
On vous attend nombreux pour partager ce moment avec nous
7 Cr du Maréchal de Lattre de Tassigny 33850 Léognan .
L’Esprit des Vins 7 Cours du Maréchal de Lattre de Tassign Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 85 01 13 leognan@lespritdesvins.fr
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English : Soirée Live à l’Esprit des Vins
L’événement Soirée Live à l’Esprit des Vins Léognan a été mis à jour le 2026-06-23 par Sud Bordeaux Tourisme
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