Guinguette de Merlet Léognan Léognan

Léognan

Guinguette de Merlet

Léognan 140 Avenue de Cadaujac Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Le temps d’une soirée, profitez d’un moment de détente face au vignoble, dans une ambiance conviviale et musicale.

Venez partager ce moment entre amis ou en famille et profiter pleinement de la douceur des soirées d’été.

Au programme

Dégustation des vins du Domaine de Merlet

Notre cocktail signature

Animation musicale

Les savoureuses planches préparées par notre traiteur Aux Délices d’Alex

Nos nouvelles crêpes gourmandes pour les amateurs de douceurs

Une atmosphère chaleureuse au cœur du vignoble .

Léognan 140 Avenue de Cadaujac Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 85 31 40 domainedemerlet@gmail.com

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English : Guinguette de Merlet

L’événement Guinguette de Merlet Léognan a été mis à jour le 2026-06-26 par Sud Bordeaux Tourisme