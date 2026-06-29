Guinguette de Merlet Léognan Léognan
Guinguette de Merlet Léognan Léognan jeudi 9 juillet 2026.
Léognan
Guinguette de Merlet
Léognan 140 Avenue de Cadaujac Léognan Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Le temps d’une soirée, profitez d’un moment de détente face au vignoble, dans une ambiance conviviale et musicale.
Venez partager ce moment entre amis ou en famille et profiter pleinement de la douceur des soirées d’été.
Au programme
Dégustation des vins du Domaine de Merlet
Notre cocktail signature
Animation musicale
Les savoureuses planches préparées par notre traiteur Aux Délices d’Alex
Nos nouvelles crêpes gourmandes pour les amateurs de douceurs
Une atmosphère chaleureuse au cœur du vignoble .
Léognan 140 Avenue de Cadaujac Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 85 31 40 domainedemerlet@gmail.com
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English : Guinguette de Merlet
L’événement Guinguette de Merlet Léognan a été mis à jour le 2026-06-26 par Sud Bordeaux Tourisme
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