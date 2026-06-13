Exposition Automobile Domaine de Chevalier Léognan

Léognan

Exposition Automobile

Domaine de Chevalier 102 Chemin de Mignoy Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Le 12 juillet, de 10h à 16h, le Domaine de Chevalier accueillera un rassemblement automobile ouvert à tous.

Tout au long de la journée, les visiteurs pourront découvrir des voitures de prestige, sportives et de collection exposées dans le parc du domaine. Un DJ sera présent pour accompagner l’événement, plusieurs food trucks permettront de se restaurer sur place et des dégustations de vin seront également proposées par le domaine.

L’événement est ouvert aussi bien aux passionnés d’automobile qu’aux curieux souhaitant passer un moment autour de belles mécaniques dans le cadre du domaine.

Les propriétaires qui le souhaitent sont également invités à venir exposer leur véhicule, qu’il s’agisse d’une voiture de collection, d’un modèle sportif ou d’une voiture de prestige.

L’objectif de cette journée est simplement de réunir des passionnés et d’échanger autour de l’automobile. .

Domaine de Chevalier 102 Chemin de Mignoy Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 56 52 26 thomaschupas@gmail.com

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English : Exposition Automobile

L’événement Exposition Automobile Léognan a été mis à jour le 2026-06-13 par Sud Bordeaux Tourisme