Après-midi de la nuit du Théâtre Rue du 19 Mars 1962 Léognan

Léognan

Après-midi de la nuit du Théâtre

Rue du 19 Mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 14:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

6 ateliers de NOUGATINE, théâtre amateur de Léognan vous présentent 6 pièces.

Entrées et sorties possibles uniquement en début et fin de chaque partie.

Début première partie 14h

Le refuge de Sabine TAMISIER, mise en scène Alice LACASSAGNE, comédiens ados.

La mort et le médecin de Jean TARDIEU, mise en scène Romain PIERROT, comédiens enfants.

Girls Just Want To Have Fun de et mise en scène Alice LACASSAGNE, comédiens ados.

Les Z’Improductibles création collective, coach Romain PIERROT, comédiens adultes.

vers 16h15 Entracte d’une demi heure

Début seconde partie 16h45

Roméo et Juliette ! ou quelque chose comme ça… création collective, mise en scène Alice LACASSAGNE, comédiens ados.

Les crapauds fous de Melody MOUREY mise en scène Sandra SOUKHODOLETS, comédiens jeunes adultes .

Rue du 19 Mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 68 73 22 associationnougatine@gmail.com

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English : Après-midi de la nuit du Théâtre

L’événement Après-midi de la nuit du Théâtre Léognan a été mis à jour le 2026-06-05 par Sud Bordeaux Tourisme