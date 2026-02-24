Banquet primeurs permettant de découvrir le millésime 2025 en cours d’élevage Château Haut-Bailly Léognan

Banquet primeurs permettant de découvrir le millésime 2025 en cours d’élevage

Château Haut-Bailly 48 Rue de la Liberté Léognan Gironde

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Habituellement réservées aux professionnels, les dégustations primeurs vous sont ici proposées de manière inédite.

Commentée par l’équipe du Château Haut-Bailly, la dégustation de deux vins dans le chai à barriques, Chateau Haut-Bailly 2025 et Haut-Bailly•II 2025, permet d’appréhender le millésime 2025 en cours d’élevage, son contexte, ses équilibres et les choix qui président à son élaboration.

La soirée se prolonge ensuite au Cellarium autour d’un dîner au format banquet, partagé à table avec les équipes du domaine, avec le service d’un grand format du Château. .

Château Haut-Bailly 48 Rue de la Liberté Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 64 75 11 mdrougard@haut-bailly.com

