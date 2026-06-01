Guinguette de Merlet Domaine de Merlet Léognan
Guinguette de Merlet Domaine de Merlet Léognan jeudi 18 juin 2026.
Léognan
Guinguette de Merlet
Domaine de Merlet 140 Avenue de Cadaujac Léognan Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 19:00:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Nous sommes heureux de vous retrouver cet été pour partager de beaux moments de convivialité au cœur des vignes.
Au programme de cet acte 2 saison 3:
Une nouvelle animation musicale
Les délicieuses planches de la Maison Gizolme à partager entre amis ou en famille
Des crêpes revisitées façon grands gourmands pour les amateurs de douceurs
Et bien sûr, notre cocktail fétiche toujours au rendez-vous !
La date à retenir
• Jeudi 18 juin 2026 à partir de 19h
Domaine de Merlet
140 Avenue de Cadaujac
33850 Léognan
Entrée libre sur réservation
Réservations 06 82 85 31 40
Venez entre amis ou en famille, nous vous accueillerons avec bonne humeur pour partager ensemble de belles soirées d’été.
Au plaisir de vous retrouver au Domaine de Merlet !
L’équipe du Domaine de Merlet .
Domaine de Merlet 140 Avenue de Cadaujac Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 85 31 40 domainedemerlet@gmail.com
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English : Guinguette de Merlet
L’événement Guinguette de Merlet Léognan a été mis à jour le 2026-06-13 par Sud Bordeaux Tourisme
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