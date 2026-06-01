Guinguette de Merlet Domaine de Merlet Léognan

Léognan

Guinguette de Merlet

Domaine de Merlet 140 Avenue de Cadaujac Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 19:00:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Nous sommes heureux de vous retrouver cet été pour partager de beaux moments de convivialité au cœur des vignes.

Au programme de cet acte 2 saison 3:

Une nouvelle animation musicale

Les délicieuses planches de la Maison Gizolme à partager entre amis ou en famille

Des crêpes revisitées façon grands gourmands pour les amateurs de douceurs

Et bien sûr, notre cocktail fétiche toujours au rendez-vous !

La date à retenir

• Jeudi 18 juin 2026 à partir de 19h

Domaine de Merlet

140 Avenue de Cadaujac

33850 Léognan

Entrée libre sur réservation

Réservations 06 82 85 31 40

Venez entre amis ou en famille, nous vous accueillerons avec bonne humeur pour partager ensemble de belles soirées d’été.

Au plaisir de vous retrouver au Domaine de Merlet !

L’équipe du Domaine de Merlet .

Domaine de Merlet 140 Avenue de Cadaujac Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 85 31 40 domainedemerlet@gmail.com

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English : Guinguette de Merlet

L’événement Guinguette de Merlet Léognan a été mis à jour le 2026-06-13 par Sud Bordeaux Tourisme