Conférence Saint-Jacques et les Chemins de Compostelle L’Esprit des Vins Léognan samedi 20 juin 2026.

Léognan

Conférence Saint-Jacques et les Chemins de Compostelle

L’Esprit des Vins 7 Cours du Maréchal de Lattre de Tassign Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Conférence de Philippe Estrade et Jean-Philippe Sandat

Café et cannelé à 10h

Début de la conférence à 10h30 .

L’Esprit des Vins 7 Cours du Maréchal de Lattre de Tassign Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 85 01 13

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English : Conférence Saint-Jacques et les Chemins de Compostelle

L’événement Conférence Saint-Jacques et les Chemins de Compostelle Léognan a été mis à jour le 2026-06-13 par Sud Bordeaux Tourisme