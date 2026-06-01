Conférence Saint-Jacques et les Chemins de Compostelle L’Esprit des Vins Léognan
Conférence Saint-Jacques et les Chemins de Compostelle L’Esprit des Vins Léognan samedi 20 juin 2026.
Léognan
Conférence Saint-Jacques et les Chemins de Compostelle
L’Esprit des Vins 7 Cours du Maréchal de Lattre de Tassign Léognan Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Conférence de Philippe Estrade et Jean-Philippe Sandat
Café et cannelé à 10h
Début de la conférence à 10h30 .
L’Esprit des Vins 7 Cours du Maréchal de Lattre de Tassign Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 85 01 13
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English : Conférence Saint-Jacques et les Chemins de Compostelle
L’événement Conférence Saint-Jacques et les Chemins de Compostelle Léognan a été mis à jour le 2026-06-13 par Sud Bordeaux Tourisme
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