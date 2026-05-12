Festes Baroques Château Carbonnieux Chemin Peyssardet Léognan

Léognan

Festes Baroques Château Carbonnieux

Chemin Peyssardet Château Carbonnieux Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 20:30:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Avec l’arrivée du veilleur, la nuit commence et le coucher du soleil se raconte en musique. Nous glissons doucement vers le royaume des rêves. Rêves d’amour, songes fiévreux de gloire ou cauchemars glacés ?

Biber, Tartini, Purcell, musiques traditionnelles… avec clavecin, violon, flûte, chant, viole de gambe… par le plus déjanté des ensembles typiquement anglais !

Teresa Wrann, flûte à bec

Thomas Pickering, flûte à bec, traverso, clavecin

Jonatan Bougt, théorbe, guitare

Harry Buckoke, viole de gambe

Sophia Prodanova, violon

Collin Shay, contreténor, clavecin .

Chemin Peyssardet Château Carbonnieux Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 24 86 24 contact@festesbaroques.com

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English :

L’événement Festes Baroques Château Carbonnieux Léognan a été mis à jour le 2026-05-12 par Sud Bordeaux Tourisme