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Festes Baroques Château Carbonnieux Chemin Peyssardet Léognan

Festes Baroques Château Carbonnieux Chemin Peyssardet Léognan

Festes Baroques Château Carbonnieux Chemin Peyssardet Léognan mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Chemin Peyssardet

Adresse : Château Carbonnieux

Ville : 33850 Léognan

Département : Gironde

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Léognan

Festes Baroques Château Carbonnieux

Chemin Peyssardet Château Carbonnieux Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 20:30:00
fin : 2026-07-01

Date(s) :
2026-07-01

Avec l’arrivée du veilleur, la nuit commence et le coucher du soleil se raconte en musique. Nous glissons doucement vers le royaume des rêves. Rêves d’amour, songes fiévreux de gloire ou cauchemars glacés ?
Biber, Tartini, Purcell, musiques traditionnelles… avec clavecin, violon, flûte, chant, viole de gambe… par le plus déjanté des ensembles typiquement anglais !

Teresa Wrann, flûte à bec
Thomas Pickering, flûte à bec, traverso, clavecin
Jonatan Bougt, théorbe, guitare
Harry Buckoke, viole de gambe
Sophia Prodanova, violon
Collin Shay, contreténor, clavecin   .

Chemin Peyssardet Château Carbonnieux Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 24 86 24  contact@festesbaroques.com

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English :

L’événement Festes Baroques Château Carbonnieux Léognan a été mis à jour le 2026-05-12 par Sud Bordeaux Tourisme

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