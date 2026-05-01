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Guinguette de Merlet Léognan Léognan

Guinguette de Merlet Léognan Léognan

Guinguette de Merlet Léognan Léognan jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Léognan

Adresse : 140 Avenue de Cadaujac

Ville : 33850 Léognan

Département : Gironde

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Léognan

Guinguette de Merlet

Léognan 140 Avenue de Cadaujac Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 19:00:00
fin : 2026-05-21

Date(s) :
2026-05-21

L’été arrive, les vignes s’épanouissent… et nous avons le plaisir de vous inviter à une soirée guinguette au Domaine de Merlet, placée sous le signe de la convivialité, du bon vin et de la fête champêtre !

Venez en famille, entre amis, en amoureux… On sort les guirlandes, les tonneaux, les sourires — et on trinque à l’été !

Réservation recommandée

À très vite sous les étoiles !   .

Léognan 140 Avenue de Cadaujac Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 85 31 40  domainedemerlet@gmail.com

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English : Guinguette de Merlet

L’événement Guinguette de Merlet Léognan a été mis à jour le 2026-05-01 par Sud Bordeaux Tourisme

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