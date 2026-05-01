Guinguette de Merlet Léognan Léognan
Guinguette de Merlet Léognan Léognan jeudi 21 mai 2026.
Léognan
Guinguette de Merlet
Léognan 140 Avenue de Cadaujac Léognan Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 19:00:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
L’été arrive, les vignes s’épanouissent… et nous avons le plaisir de vous inviter à une soirée guinguette au Domaine de Merlet, placée sous le signe de la convivialité, du bon vin et de la fête champêtre !
Venez en famille, entre amis, en amoureux… On sort les guirlandes, les tonneaux, les sourires — et on trinque à l’été !
Réservation recommandée
À très vite sous les étoiles ! .
Léognan 140 Avenue de Cadaujac Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 85 31 40 domainedemerlet@gmail.com
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English : Guinguette de Merlet
L’événement Guinguette de Merlet Léognan a été mis à jour le 2026-05-01 par Sud Bordeaux Tourisme
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