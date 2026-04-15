Stage pétanque et découvertes œnologiques Domaine de Grandmaison Léognan

Léognan

Stage pétanque et découvertes œnologiques

Domaine de Grandmaison 182 Avenue de la Duragne Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 08:30:00

fin : 2026-05-28 18:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Vivez une expérience inoubliable !

Jouez à la pétanque en compagnie d’un champion du monde dans un lieu d’exception c’est un rêve et une réalité.

Nous organisons des stages exclusifs dans des lieux prestigieux mêlant perfectionnement, découverte œnologique et moment de partage inoubliable .

Offrez-vous un moment inoubliable, seul ou à deux

-Découvrez leurs secrets de champions

-Progressez dans une ambiance conviviale et accessible

-Profitez d’une immersion dans un domaine viticole d’exception

-Savourez une dégustation de vins soigneusement sélectionnés

Le tout en petit groupe, pour une expérience privilégiée au plus près des champions !

Notre domaine est chargé d’histoire…

À Léognan, Grandmaison nous vous ouvrons les portes de notre domaine dans notre famille depuis 1939, situé sur le terroir AOC Pessac Léognan et aujourd’hui porté par la 3ème et 4ème génération. .

Domaine de Grandmaison 182 Avenue de la Duragne Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 20 50 81 contact@labellemene.com

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English : Stage pétanque et découvertes œnologiques

L’événement Stage pétanque et découvertes œnologiques Léognan a été mis à jour le 2026-04-15 par Sud Bordeaux Tourisme