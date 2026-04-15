Stage pétanque et découvertes œnologiques Domaine de Grandmaison Léognan
Stage pétanque et découvertes œnologiques Domaine de Grandmaison Léognan mercredi 27 mai 2026.
Léognan
Stage pétanque et découvertes œnologiques
Domaine de Grandmaison 182 Avenue de la Duragne Léognan Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 08:30:00
fin : 2026-05-28 18:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Vivez une expérience inoubliable !
Jouez à la pétanque en compagnie d’un champion du monde dans un lieu d’exception c’est un rêve et une réalité.
Nous organisons des stages exclusifs dans des lieux prestigieux mêlant perfectionnement, découverte œnologique et moment de partage inoubliable .
Offrez-vous un moment inoubliable, seul ou à deux
-Découvrez leurs secrets de champions
-Progressez dans une ambiance conviviale et accessible
-Profitez d’une immersion dans un domaine viticole d’exception
-Savourez une dégustation de vins soigneusement sélectionnés
Le tout en petit groupe, pour une expérience privilégiée au plus près des champions !
Notre domaine est chargé d’histoire…
À Léognan, Grandmaison nous vous ouvrons les portes de notre domaine dans notre famille depuis 1939, situé sur le terroir AOC Pessac Léognan et aujourd’hui porté par la 3ème et 4ème génération. .
Domaine de Grandmaison 182 Avenue de la Duragne Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 20 50 81 contact@labellemene.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage pétanque et découvertes œnologiques
L’événement Stage pétanque et découvertes œnologiques Léognan a été mis à jour le 2026-04-15 par Sud Bordeaux Tourisme
À voir aussi à Léognan (Gironde)
- La Grande Dégustation Rosé Château Pont Saint-Martin Léognan 25 avril 2026
- Soirée immersive au Château Haut-Bailly visite des chais, dégustation et dîner Château Haut-Bailly Léognan 21 mai 2026
- Afterwork au Château de France ! Château de France Léognan 21 mai 2026
- FETE DE LA NATURE chemin des terres rousses Léognan 23 mai 2026
- Journée portes ouvertes 2026 Aérodrome de Saucats Léognan Léognan 23 mai 2026