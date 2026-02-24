Soirée immersive à Haut-Bailly avec visite des chais suivie d’un dîner au Cellarium Château Haut-Bailly Léognan

Soirée immersive à Haut-Bailly avec visite des chais suivie d’un dîner au Cellarium

Château Haut-Bailly 48 Rue de la Liberté Léognan Gironde

Une immersion dans l’art de vivre Haut-Bailly.

Le Château Haut-Bailly vous propose de découvrir le domaine autrement, autour d’une soirée en trois temps visite, dégustation puis dîner. Commençant par une visite libre du chai dont l’architecture égale sa précision technique, la soirée continue autour d’une dégustation commentée d’un Grand Cru Classé du Château Haut-Bailly, animée par un membre de l’équipe du domaine.

Le dîner se tient ensuite au Cellarium autour d’un menu unique élaboré par Maxime Pommier, chef du Château Haut-Bailly. Les vins du domaine sont proposés à la carte.

Places limitées, sur réservation uniquement.

Visite libre, dégustation d’un vin et dîner 79€ .

Château Haut-Bailly 48 Rue de la Liberté Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 64 75 11 mdrougard@haut-bailly.com

