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Journée portes ouvertes 2026 Aérodrome de Saucats Léognan Léognan

Journée portes ouvertes 2026 Aérodrome de Saucats Léognan Léognan

Journée portes ouvertes 2026 Aérodrome de Saucats Léognan Léognan samedi 23 mai 2026.

Lieu : Aérodrome de Saucats Léognan

Adresse : 305 Avenue de Mont de Marsan

Ville : 33850 Léognan

Département : Gironde

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Léognan

Journée portes ouvertes 2026

Aérodrome de Saucats Léognan 305 Avenue de Mont de Marsan Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Aérodrome de Saucats Bonjour !
L’aéroclub de Bordeaux et Dassault Aéroclub Aquitaine , passionnés à bord, vous ouvrent leurs portes.
Au programme un forum des formations et des métiers de l’aéronautique, des vols découvertes et une exposition d’avions de collection à découvrir au plus proche !
Restauration (et désaltération) possible sur place.
Nous vous attendons nombreux pour vous faire découvrir nos associations et aéroclubs !

Vos organisateurs Dassault Aéroclub Aquitaine & Aéroclub de Bordeaux   .

Aérodrome de Saucats Léognan 305 Avenue de Mont de Marsan Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 64 03 64  secretaire@aero-club-bordeaux.com

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English : Journée portes ouvertes 2026

L’événement Journée portes ouvertes 2026 Léognan a été mis à jour le 2026-04-15 par Sud Bordeaux Tourisme

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