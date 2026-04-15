Journée portes ouvertes 2026 Aérodrome de Saucats Léognan Léognan
Journée portes ouvertes 2026 Aérodrome de Saucats Léognan Léognan samedi 23 mai 2026.
Léognan
Journée portes ouvertes 2026
Aérodrome de Saucats Léognan 305 Avenue de Mont de Marsan Léognan Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Aérodrome de Saucats Bonjour !
L’aéroclub de Bordeaux et Dassault Aéroclub Aquitaine , passionnés à bord, vous ouvrent leurs portes.
Au programme un forum des formations et des métiers de l’aéronautique, des vols découvertes et une exposition d’avions de collection à découvrir au plus proche !
Restauration (et désaltération) possible sur place.
Nous vous attendons nombreux pour vous faire découvrir nos associations et aéroclubs !
Vos organisateurs Dassault Aéroclub Aquitaine & Aéroclub de Bordeaux .
Aérodrome de Saucats Léognan 305 Avenue de Mont de Marsan Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 64 03 64 secretaire@aero-club-bordeaux.com
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English : Journée portes ouvertes 2026
L’événement Journée portes ouvertes 2026 Léognan a été mis à jour le 2026-04-15 par Sud Bordeaux Tourisme
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