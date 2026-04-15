Journée portes ouvertes 2026 Aérodrome de Saucats Léognan Léognan

Léognan

Journée portes ouvertes 2026

Aérodrome de Saucats Léognan 305 Avenue de Mont de Marsan Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Aérodrome de Saucats Bonjour !

L’aéroclub de Bordeaux et Dassault Aéroclub Aquitaine , passionnés à bord, vous ouvrent leurs portes.

Au programme un forum des formations et des métiers de l’aéronautique, des vols découvertes et une exposition d’avions de collection à découvrir au plus proche !

Restauration (et désaltération) possible sur place.

Nous vous attendons nombreux pour vous faire découvrir nos associations et aéroclubs !

Vos organisateurs Dassault Aéroclub Aquitaine & Aéroclub de Bordeaux .

Aérodrome de Saucats Léognan 305 Avenue de Mont de Marsan Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 64 03 64 secretaire@aero-club-bordeaux.com

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English : Journée portes ouvertes 2026

L’événement Journée portes ouvertes 2026 Léognan a été mis à jour le 2026-04-15 par Sud Bordeaux Tourisme