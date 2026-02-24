Barbecue estival dans les jardins face aux vieilles vignes Château Haut-Bailly Léognan

Barbecue estival dans les jardins face aux vieilles vignes

Château Haut-Bailly 48 Rue de la Liberté Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Pour célébrer la Fête Nationale, le Château Haut-Bailly vous propose une soirée en plein air dans ses jardins, dans un esprit festif et décontracté.

Avec vue sur les vieilles vignes du domaine, profitez d’un barbecue orchestré par Maxime Pommier, chef du Château, accompagné d’un verre de Haut-Bailly•II 2019.

Pour prolonger la soirée, une sélection de vins à la bouteille, rouge, blanc et rosé est disponible sur place.

Accueil à partir de 19h30. .

Château Haut-Bailly 48 Rue de la Liberté Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 64 75 11 mdrougard@haut-bailly.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Barbecue estival dans les jardins face aux vieilles vignes

L’événement Barbecue estival dans les jardins face aux vieilles vignes Léognan a été mis à jour le 2026-02-20 par Sud Bordeaux Tourisme