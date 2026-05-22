CINÉ EUROPE AU RYTHME DE VERA Rue du 19 Mars 1962 Léognan
CINÉ EUROPE AU RYTHME DE VERA Rue du 19 Mars 1962 Léognan mercredi 27 mai 2026.
Léognan
CINÉ EUROPE AU RYTHME DE VERA
Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 20:45:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Dans le cadre d’une semaine communale consacrée à l’Europe, le cinéma Georges Brassens vous propose de découvrir ou redécouvrir des films européens d’hier et d’aujourd’hui , afin de célébrer cette diversité culturelle autour d’une même passion, le 7ème art.
AU RYTHME DE VERA (VOSTF) ALLEMAGNE
Biopic de Ido Fluk All 2025 1h56
En 1975, Vera Brandes, une jeune femme ambitieuse de 18 ans, va défier les conventions, s’opposer à ses parents et prendre tous les risques pour réaliser son rêve organiser un concert de Keith Jarrett à l’Opéra de Cologne. Son audace et sa détermination vont donner naissance à un des enregistrements mythiques du XXe siècle The Köln Concert. .
Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr
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English : CINÉ EUROPE AU RYTHME DE VERA
L’événement CINÉ EUROPE AU RYTHME DE VERA Léognan a été mis à jour le 2026-05-20 par Sud Bordeaux Tourisme
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